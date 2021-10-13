В Тбилиси состоится большой митинг в поддержку Саакашвили

Состояние здоровья Михаила Саакашвили в тюрьме становится все хуже. Тем временем его сторонники собираются выйти на протест.

Он состоится уже завтра, 14 октября. Об этом заявила в эфире 24 канала "слуга народа" Елизавета Ясько.

Обратите внимание Проблемы с речью, моторикой и цветом лица, – Ясько о состоянии здоровья Саакашвили

Акция – за свободу Саакашвили и Грузии

По ее словам, Саакашвили продолжает голодать, ведь считает, что это единственный путь борьбы. Мол, только так он сможет добиться справедливости в Грузии и вернуть там демократию.

Сторонники Саакашвили завтра (14 октября-24 канал) будут собирать митинг в поддержку Саакашвили, в частности за его освобождение из тюрьмы,

– подчеркнула Ясько.

Она анонсировала, что митинг организуют в столице страны – Тбилиси. Информацию подтвердила и экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.

"Эта акция не только за его свободу, а за свободу всей страны. Ведь тот режим, который у нас сейчас есть, очень давит на население Грузии", – пояснила она.

Почему проходят митинги

После того, как задержали Михаила Саакашвили, сотни людей начали выходить на улицу, требуя его освобождения.

Из-за ухудшения здоровья политика протестующие начали собираться после тюрьмы в Рустави. На акции приходил даже брат экс-президента Грузии.

Один из протестов даже переходил в столкновения. Некоторых демонастрантов правоохранители начали задерживать.

Соратник Саакашвили и один из лидеров "Единого национального движения" Гиорги Барамидзе рассказал о протестах. Он считает, что политическая ситуация в государстве похожа на Беларусь и Туркменистан.

Предыдущая акция в поддержку Саакашвили состоялась 10 октября под зданием парламента.

"Слуга" Ясько анонсировала митинг в Грузии: смотрите видео