В Тбилиси состоится большой митинг в поддержку Саакашвили
Источник:24 канал
Состояние здоровья Михаила Саакашвили в тюрьме становится все хуже. Тем временем его сторонники собираются выйти на протест.
Он состоится уже завтра, 14 октября. Об этом заявила в эфире 24 канала "слуга народа" Елизавета Ясько.
Обратите внимание Проблемы с речью, моторикой и цветом лица, – Ясько о состоянии здоровья Саакашвили
Акция – за свободу Саакашвили и Грузии
По ее словам, Саакашвили продолжает голодать, ведь считает, что это единственный путь борьбы. Мол, только так он сможет добиться справедливости в Грузии и вернуть там демократию.
Сторонники Саакашвили завтра (14 октября-24 канал) будут собирать митинг в поддержку Саакашвили, в частности за его освобождение из тюрьмы,
– подчеркнула Ясько.
Она анонсировала, что митинг организуют в столице страны – Тбилиси. Информацию подтвердила и экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.
"Эта акция не только за его свободу, а за свободу всей страны. Ведь тот режим, который у нас сейчас есть, очень давит на население Грузии", – пояснила она.Отметим! Предыдущая акция в поддержку Саакашвили состоялась 10 октября под зданием парламента.
Почему проходят митинги
- После того, как задержали Михаила Саакашвили, сотни людей начали выходить на улицу, требуя его освобождения.
- Из-за ухудшения здоровья политика протестующие начали собираться после тюрьмы в Рустави. На акции приходил даже брат экс-президента Грузии.
- Один из протестов даже переходил в столкновения. Некоторых демонастрантов правоохранители начали задерживать.
- Соратник Саакашвили и один из лидеров "Единого национального движения" Гиорги Барамидзе рассказал о протестах. Он считает, что политическая ситуация в государстве похожа на Беларусь и Туркменистан.
"Слуга" Ясько анонсировала митинг в Грузии: смотрите видео