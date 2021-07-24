В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что задержанный 30-летний мужчина был одним из лиц, которые нанесли физических повреждений оператору, когда он выполнял свою журналистскую работу.

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Его обвиняют по трем статьям уголовного кодекса:

  • препятствование журналистской деятельности,
  • преследование с применением силы или угрозой применения силы,
  • организация группового насилия, руководство им или участие в нем.

Всего по делам о нападениях на журналистов во время событий 5 июля полиция задержала 25 человек, из которых:

  • 6 – проходят по делу избиения Лекса Лашкарава;
  • 3 – выдвинули обвинения в нападении на офис организации "Тбилиси Прайд";
  • 1 – задержали за нападение на случайного прохожего.

Что известно об избиении Лекса Лашкарава

Заметим, что в МВД Грузии начали распространять версию, что оператор мог умереть в результате передозировки наркотических средств. Коллеги и семья не верят в версию следствия и обвиняют власти в попытке сфальсифицировать материалы дела и дискредитировать погибшего.