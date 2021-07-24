У Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що затриманий 30-річний чоловік був одним з осіб, що завдали фізичних ушкоджень оператору, коли він виконував свою журналістську роботу.

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Його звинувачують за трьома статтями кримінального кодексу:

  • перешкоджання журналістській діяльності,
  • переслідування із застосуванням сили або погрозою застосування сили,
  • організація групового насильства, керівнитцтво ним або участь у ньому.

Загалом у справах щодо нападів на журналістів під час подій 5 липня поліція затримала 25 осіб, з яких:

  • 6 – проходять у справі побиття Лексо Лашкарава;
  • 3 – висунули звинувачення у нападі на офіс організації "Тбілісі Прайд";
  • 1 – затримали за напад на випадкового перехожого.

Що відомо про побиття Лекса Лашкарава

Зауважимо, що в МВС Грузії почали поширювати версію, що оператор міг померти внаслідок передозування наркотичних засобів. Колеги й родина не вірять у попередню версію слідства та звинувачують владу у спробі сфальсифікувати матеріали справи та дискредитувати загиблого.