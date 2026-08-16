Сгорело почти все: дрон уничтожил последний в Донецкой области ТЦ "Галактика", – росСМИ

В ночь на 16 сентября дроны атаковали оккупированный Донецк. В результате удара дрона там полностью сгорел ТЦ "Галактика" – бывший "Эпицентр".

Об этом сообщают российские СМИ.

Что известно об уничтожении ТЦ "Галактики" в Донецке?

Как утверждается, удар по торговому центру произошел примерно в 22:30 15 августа.

Крыша и перекрытия ТЦ обрушились. Также внутри почти все сгорело, уцелели лишь несколько стеллажей у входа, но они полностью покрыты сажей.

Пропагандисты также заявили, что на месте удара были "найдены фрагменты беспилотника авиационного типа", однако никаких кадров не продемонстрировали.

Уничтожение торгового центра подтвердил и так называемый мэр оккупированного Донецка Алексей Кулемзин.

В Куйбышевском районе в результате атаки БПЛА уничтожен торговый центр "Галактика", повреждены два транспортных средства, остекление и кровля здания,

– говорится в сообщении чиновника.

По данным российских СМИ, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Тушение затруднялось угрозой повторных атак дронов и тем, что в ТЦ хранились строительные и другие горючие материалы.

Что осталось от "Галактики" после прилета / Фото российских СМИ

Последний ТЦ "Галактика" на оккупированной Донбассе сгорел: смотрите видео

Отметим, что с начала недели на оккупированной части Донецкой области были уничтожены три здания ТЦ "Галактика". Первые два сгорели в Макеевке и Енакиево. Третий и последний ТЦ сети в регионе был уничтожен как раз в Донецке вечером 15 августа.