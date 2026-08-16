Про це повідомляють росЗМІ.
Що відомо про знищення ТЦ "Галактики" у Донецьку?
Як стверджується, приліт у торговий центр стався приблизно о 22:30 15 серпня.
Покрівля та перекриття ТЦ обвалилися. Також всередині майже все вигоріло, вціліли лише кілька стелажів біля входу, але вони повністю вкриті сажею.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Пропагандисти також заявили, що на місці удару були "знайдені фрагменти безпілотника літакового типу", однак жодних кадрів не продемонстрували.
Знищення торговельного центру підтвердив і так званий мер окупованого Донецька Олексій Кулемзін.
У Куйбишевському районі внаслідок атаки БпЛА знищено торговий центр "Галактика", пошкоджено два транспортні засоби, скління та покрівлю будинку,
– йдеться у повідомленні чиновника.
За даними росЗМІ, загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає. Гасіння було ускладнене загрозою повторних атак дронів і тим, що у ТЦ зберігалися будівельні та інші горючі матеріали.
Що лишилося від "Галактики" після прильоту / Фото росЗМІ
Останній ТЦ "Галактика" на окупованій Донеччині згорів: дивіться відео
Зазначимо, що з початку тижня на окупованій частині Донеччині були знищені три будівлі ТЦ "Галактика". Перші два згоріли в Макіївці, та Єнакієвомую Третій та останній ТЦ мережі у регіоні був знищений якраз у Донецьку ввечері 15 серпня.