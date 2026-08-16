Про це повідомляють росЗМІ.

Що відомо про знищення ТЦ "Галактики" у Донецьку?

Як стверджується, приліт у торговий центр стався приблизно о 22:30 15 серпня.

Покрівля та перекриття ТЦ обвалилися. Також всередині майже все вигоріло, вціліли лише кілька стелажів біля входу, але вони повністю вкриті сажею.

Пропагандисти також заявили, що на місці удару були "знайдені фрагменти безпілотника літакового типу", однак жодних кадрів не продемонстрували.

Знищення торговельного центру підтвердив і так званий мер окупованого Донецька Олексій Кулемзін.

У Куйбишевському районі внаслідок атаки БпЛА знищено торговий центр "Галактика", пошкоджено два транспортні засоби, скління та покрівлю будинку,

– йдеться у повідомленні чиновника.

За даними росЗМІ, загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає. Гасіння було ускладнене загрозою повторних атак дронів і тим, що у ТЦ зберігалися будівельні та інші горючі матеріали.

Що лишилося від "Галактики" після прильоту / Фото росЗМІ

Останній ТЦ "Галактика" на окупованій Донеччині згорів: дивіться відео

Зазначимо, що з початку тижня на окупованій частині Донеччині були знищені три будівлі ТЦ "Галактика". Перші два згоріли в Макіївці, та Єнакієвомую Третій та останній ТЦ мережі у регіоні був знищений якраз у Донецьку ввечері 15 серпня.