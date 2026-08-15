Про це повідомили в Exilenova+.

Що відомо про вибухи на Донеччині?

Увечері 15 серпня невідомі дрони залетіли на Донеччину. У тимчасово окупованому Донецьку прогриміли потужні вибухи. Місцеві почали бідкатися на задимлення.

Наслідки атаки БпЛА: дивіться відео

Згодом монітори повідомили, що внаслідок атаки, ймовірно, було уражено ТЦ "Галактика". На відео видно, що вогонь охопив значну частину будівлі.

Пожежа на ТЦ "Галактика": дивіться відео

Так звана "місцева влада" наразі ніяк не прокоментувала атаку. Уся інформація щодо наслідків ударів уточнюється.

ТЦ "Галактика" не вперше атакували дрони: що відомо?

Ніч на 14 серпня видалася неспокійною на окупованих територіях. Зокрема, не спить Єнакієве Донецької області. Місцеві активно ділилися кадрами у мережі. На одному із відео зафіксовані повторні вибухи на тлі пожежі.

Повідомляється, що по місту прилетіло з Луганського напрямку. Після цього загорівся ТЦ "Галактика". Цей ТЦ "Галактика" має площу 8 150 метрів квадратних. За повідомленнями місцевих жителів, під час пожежі було чути звуки, схожі на детонацію.

Це вже друга "Галактика", уражена за останні дні. Попередня, площею 21 410 метрів квадратних, була уражена 10 серпня у Макіївці. Ці ТЦ відвідували окупанти через високу наявність магазинів військового спорядження.