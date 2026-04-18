Есть ли ТЦК на пунктах пропуска: в ГПСУ прокомментировали громкое заявление нардепа Горбенко
- В ГПСУ отметили, что представители ТЦК не находятся в украинских пунктах пропуска.
- Если гражданин находится в розыске, его могут передать в полицию, которая потом может передать человека в ТЦК.
Нардеп Руслан Горбенко заявил, что на пунктах пропуска депортированных мужчин могут "встречать" ТЦК. В ГПСУ прокомментировали это.
24 Канал пообщался с представителем ГПСУ Андреем Демченко.
Могут ли ТЦК "встречать" депортированных мужчин?
Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко заявил, что бывали случаи, когда мужчин, которых депортировали из-за границы, в Украине сразу "встречали" ТЦК.
В ГПСУ отметили, что Украина не получает информацию о том, когда кого-то из ее граждан депортируют. Страна, которая намерена депортировать украинца, не обязана об этом сообщать Украине.
Относительно представителей ТЦК, то они не находятся в украинских пунктах пропуска. Но если гражданин Украины находится в розыске, и он отображается в системе "Оберег", то во время пограничного контроля законодательство определяет нам передавать таких людей в полицию,
– отметил Демченко.
Правоохранители выясняют обстоятельства розыска и могут передать человека в ТЦК.
На Львовщине в помещение ТЦК ворвались трое мужчин
В Яворовском ТЦК и СП на Львовщине трое мужчин попытались напасть на военнослужащих, полиция задержала двух злоумышленников.
В ТЦК отметили, что такие поступки не имеют двойных трактовок ни с точки зрения закона, ни с точки зрения морали.
Как сообщила 24 Каналу пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Алина Подрейко, следователи Яворивского районного отдела полиции уже начали уголовное производство по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.