Есть ли ТЦК на пунктах пропуска: в ГПСУ прокомментировали громкое заявление нардепа Горбенко

Нардеп Руслан Горбенко заявил, что на пунктах пропуска депортированных мужчин могут "встречать" ТЦК. В ГПСУ прокомментировали это.

24 Канал пообщался с представителем ГПСУ Андреем Демченко.

Могут ли ТЦК "встречать" депортированных мужчин?

Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко заявил, что бывали случаи, когда мужчин, которых депортировали из-за границы, в Украине сразу "встречали" ТЦК.

В ГПСУ отметили, что Украина не получает информацию о том, когда кого-то из ее граждан депортируют. Страна, которая намерена депортировать украинца, не обязана об этом сообщать Украине.

Относительно представителей ТЦК, то они не находятся в украинских пунктах пропуска. Но если гражданин Украины находится в розыске, и он отображается в системе "Оберег", то во время пограничного контроля законодательство определяет нам передавать таких людей в полицию,

– отметил Демченко.

Правоохранители выясняют обстоятельства розыска и могут передать человека в ТЦК.

