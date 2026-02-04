Военный юрист Диана Терновая рассказала изданию "РБК-Украина", имеют ли право представители ТЦК забирать телефон во время мобилизационных действий.

Имеют ли право изымать телефон во время мобилизации?

Диана Терновая объясняет, что представители ТЦК или полиция не могут забирать мобильный телефон или запрещать им пользоваться без законных оснований.

Сам ТЦК не является режимным или секретным объектом, поэтому нет автоматического запрета на пользование мобильным телефоном во время пребывания там.

Такие действия, как изъятие телефона или ограничения связи без законного решения, считаются прямым нарушением права на защиту, а также права на доступ к адвокату, гарантированного Конституцией Украины.

Что делать, если телефон пытаются отобрать?

По словам юристки, если мобильный телефон пытаются отобрать без законных оснований, это неправомерно и может быть обжаловано.

В случае задержания полиция обязана немедленно сообщить родственникам и обеспечить возможность обратиться к адвокату – это важная гарантия прав человека даже во время действия военного положения.

Правозащитница также напоминает, что разрешение на контакт с защитником и свободное пользование средствами связи является частью базовых потребностей, которые не ограничиваются автоматически во время мобилизационных мероприятий.

