Військова юристка Діана Тернова розповіла виданню "РБК-Україна", чи мають право представники ТЦК забирати телефон під час мобілізаційних дій.

Чи мають право вилучати телефон під час мобілізації?

Діана Тернова пояснює, що представники ТЦК або поліція не можуть забирати мобільний телефон або забороняти ним користуватися без законних підстав.

Сам ТЦК не є режимним чи секретним об’єктом, тому немає автоматичної заборони на користування мобільним телефоном під час перебування там.

Такі дії, як вилучення телефону або обмеження зв’язку без законного рішення, вважаються прямим порушенням права на захист, а також права на доступ до адвоката, гарантованого Конституцією України.

Що робити, якщо телефон намагаються відібрати?

За словами юристки, якщо мобільний телефон намагаються відібрати без законних підстав, це неправомірно і може бути оскаржено.

У разі затримання поліція зобов’язана негайно повідомити родичів та забезпечити можливість звернутися до адвоката – це важлива гарантія прав людини навіть під час дії воєнного стану.

Правозахисниця також нагадує, що дозвіл на контакт із захисником та вільне користування засобами зв’язку є частиною базових потреб, які не обмежуються автоматично під час мобілізаційних заходів.

