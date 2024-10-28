ТЦК, СБУ, разведка и полиция будут обмениваться данными, – Умеров об усилении воинского учета

Кабмин утвердил важные изменения для усиления воинского учета и отслеживания нарушения законодательства.

Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Глава оборонного ведомства рассказал детали.

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Кабмин утвердил ужесточение воинского учета

Украина продолжает цифровизацию оборонной сферы, делая процесс призыва на службу в армию более справедливым и эффективным. Кабинет министров утвердил важные изменения для усиления воинского учета и отслеживания нарушения законодательства,

– сообщил Умеров.

По его словам, теперь территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему.

Умеров подчеркнул, что это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы.



"Цифровизация повышает прозрачность и помогает лучше организовать работу по комплектованию наших Сил обороны. Это решение о восстановлении справедливости в отношении тех, кто добросовестно выполняет свой долг перед Родиной", – указал министр.



Глава оборонного ведомства Украины отметил, что "новые правила также усилят нашу обороноспособность, делая армию сильнее, а военный учет – более прозрачным".