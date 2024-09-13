В Мукачево мужчина ударил сотрудника ТЦК бутылкой по голове: реакция военных

В закарпатских телеграм-каналах написали, что в Мукачево люди в военной форме и балаклавах применили силу к гражданскому лицу и запаковали его в микроавтобус. В ТЦК прокомментировали инцидент.

В Территориальном центре комплектования заявили, что опубликованное в сети видео требует разъяснений. Военные подтвердили, что инцидент произошел 12 сентября 2024 года.

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Что известно об инциденте в Мукачево

В Закарпатском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что видео, где военнослужащие задерживают молодого человека возле спортивной площадки, требует разъяснений.

Событие произошло сегодня 12 сентября возле Мукачевского районного ТЦК и СП. Прохожие на видео зафиксировали, как военнослужащие задерживают мужчину. Однако, эта видеозапись не отражает объективно всех обстоятельств, и хронологии событий, предшествовавших задержанию,

– заявили военные.

Они объяснили, что предшествовало задержанию мужчины. По данным ТЦК и СП:

ориентировочно в 15:30 12 сентября агрессивно настроенный гражданин, которого видно на видео, подошел к входной двери Мукачевского РТЦК и СП и постучал в них;

находясь в суточном наряде, военнослужащий открыл дверь;

одновременно посетитель неожиданно ударил военнослужащего стеклянной бутылкой по голове и пытался убежать.

Группа военнослужащих из состава суточного наряда Мукачевского РТЦК и СП мгновенно отреагировали на этот акт агрессии и задержали нападающего, применив силу, чтобы обидчик не убежал до прибытия полиции. Их действия были адекватными, быстрыми и решительными, поскольку ситуация требовала немедленного реагирования на неадекватное и агрессивное поведение молодого человека,

– написали в ТЦК.

Военные Закарпатья объяснили, что нападающего передали наряду патрульной полиции.

"Военнослужащий госпитализирован в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", – говорят в ТЦК и СП.

Видео из Мукачево, которое обнародовали в сети

Военные добавили, что проверяют обстоятельства инцидента, полиция – выясняет обстоятельства этого события, включая оценку действий военнослужащих.

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Кроме того, служебное расследование начали по факту нападения на военнослужащего.

В закарпатском ТЦК пообещали, что правоохранители подробно рассмотрят все обстоятельства происшествия. Именно они дадут объективную правовую оценку действиям как нападающего, так и военнослужащих, что его задержали.