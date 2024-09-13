У Територіальному центрі комплектування заявили, що опубліковане в мережі відео потребує роз'яснень. Військові підтвердили, що інцидент трапився 12 вересня 2024 року.

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Що відомо про інцидент в Мукачеві

У Закарпатському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що відео, де військовослужбовці затримують молодика біля спортивного майданчика, потребує роз'яснень.

Подія сталася сьогодні 12 вересня біля Мукачівського районного ТЦК та СП. Перехожі на відео зафіксували, як військовослужбовці затримують чоловіка. Однак, цей відеозапис не відображає об'єктивно усіх обставин, та хронології подій, що передували затриманню,

– заявили військові.

Вони пояснили, що передувало затриманню чоловіка. За даними ТЦК та СП:

орієнтовно о 15:30 12 вересня агресивно настроєний громадянин, якого видно на відео, підійшов до вхідних дверей Мукачівського РТЦК та СП та постукав у них;

перебуваючи у добовому наряді, військовослужбовець відкрив двері;

водночас відвідувач зненацька вдарив військовослужбовця скляною пляшкою по голові та намагався втекти.

Група військовослужбовців зі складу добового наряду Мукачівського РТЦК та СП миттєво відреагували на цей акт агресії та затримали нападника, застосувавши силу, аби кривдник не втік до прибуття поліції. Їх дії були адекватними, швидкими та рішучими, оскільки ситуація вимагала негайного реагування на неадекватну та агресивну поведінку молодика,

– написали в ТЦК.

Військові Закарпаття пояснили, що нападника передали нарядові патрульної поліції.

"Військовослужбовця госпіталізовано до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", – кажуть в ТЦК та СП.

Відео з Мукачева, яке оприлюднили в мережі

Військові додали, що перевіряють обставини інциденту, поліція – з'ясовує обставини цієї події, включно з оцінкою дій військовослужбовців.

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Окрім того, службове розслідування почали за фактом нападу на військовослужбовця.

У закарпатському ТЦК пообіцяли, що правоохоронці детально розглянуть всі обставини події. Саме вони дадуть об'єктивну правову оцінку діям як нападника, так і військовослужбовців, що його затримали.