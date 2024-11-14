Сколько на самом деле людей работает в ТЦК: в Минобороны опровергли заявления Безуглой

Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что в ТЦК по состоянию на сегодня якобы работает 100 тысяч человек. В Минобороны опровергли эту информацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

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Сколько людей сейчас работает в ТЦК

В ТЦК работает сейчас 36 тысяч человек, среди которых почти 7 тысяч – это гражданские. Среди военных есть ограниченно годные – довольно много таких людей. Также есть около 3 тысяч женщин. Поэтому не совсем те цифры, которые вы озвучили, соответствуют действительности,

– говорит Лазуткин.

Также представитель Минобороны прокомментировал предложения расформировать ТЦК, которые, в частности, звучали и со стороны Марьяны Безуглой. Так, Дмитрий Лазуткин отметил, что с количественной точки зрения создать из работников ТЦК бригаду действительно возможно, однако отметил, что они имеют другие задачи, не менее важные для функционирования армии.

Также Лазуткин обратил внимание на то, что появление работников ТЦК и полиции в общественных местах не является "рейдами", а представляет собой обычные меры оповещения, направленные на информирование граждан.