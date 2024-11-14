Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Міноборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

Дивіться також Відстрочки, рапорти та рекрутинг онлайн: як у Міноборони долають "українську паперову армію"

Скільки людей зараз працює у ТЦК

В ТЦК працює зараз 36 тисяч людей, серед яких майже 7 тисяч – це цивільні. Серед військових є обмежено придатні – доволі багато таких людей. Також є близько 3 тисячі жінок. Тому не зовсім ті цифри, які ви озвучили, відповідають дійсності,

– каже Лазуткін.

Також речник Міноборони прокоментував пропозиції розформувати ТЦК, які, зокрема, лунали і з боку Мар'яни Безуглої. Так, Дмитро Лазуткін зауважив, що з кількісного погляду створити з працівників ТЦК бригаду справді можливо, однак наголосив, що вони мають інші завдання, не менш важливі для функціонування армії.

Також Лазуткін звернув увагу на те, що поява працівників ТЦК та поліції в громадських місцях – це не "рейди", а звичайні заходи оповіщення, що спрямовані на інформування громадян.