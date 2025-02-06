Подрывы ТЦК по Украине: спецслужбы России превращают желающих "подзаработать" в смертников
В последнее время ФСБ активизировало усилия по вербовке украинцев для подрыва ТЦК. Однако теперь желающие "подзаработать" рискуют превратиться в смертников.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ во Львовской области.
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ФСБ начала подрывать людей, завербованных для минирования ТЦК
Так, российские спецслужбы начали использовать новую тактику. Теперь враг подрывает исполнителей, которые минируют ТЦК. Используют их "втемную", а потом избавляются как от лишних свидетелей
Если тебе или знакомым предлагают "просто занести пакет" в ТЦК, полиции или другого админздания, знай – тебя хотят убить,
– указывают в СБУ.
Чтобы не стать террористом-смертником, Служба безопасности призывает сообщать о попытках вербовки в чатбот "Спали" ФСБешника". Чтобы сделать это:
- открой чатбот по ссылке
- напиши, какое именно преступление тебе предлагали совершить
- добавь контакты вербовщика и любые детали, которые помогут разоблачить российскую агентуру.
СБУ гарантирует полную конфиденциальность, а каждое сообщение будет тщательно обработано. Там призывают не вестись на обещания россиян, ведь враг ликвидирует вас прямо во время выполнения "задания".
К слову, россияне взорвали исполнителей, в частности, в ходе недавнего взрыва в Каменец-Подольском ТЦК.