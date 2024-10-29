Почему ТЦК забирают телефоны: что говорят юристы

Во время военного положения в Украине происходит мобилизация. Поэтому полиция и представители ТЦК могут осуществлять оповещение о мобилизационных мероприятиях.

Издание АрмияInform, ссылаясь на специалистов Бесплатной юридической помощи, пишет, что полиция и представители ТЦК законно могут вручать повестки, проверять документы призывников, военнообязанных, резервистов и военнослужащих.

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Какие действия ТЦК и полиции законны

Также специалисты говорят, что законно:

снимать проверку документов на фото или видео;

предложить пройти в ТЦК для постановки на учет, прохождения ВВК, уточнения персональных данных, например, если во время проверки документов устанавливается, что человек нарушает правила воинского учета или выявлены расхождения военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов;

вручать повестки круглосуточно по месту жительства, на работе, в общественных местах, в ТЦК, на блокпостах и пунктах пропуска.

Могут ли забрать телефон

Специалисты Безоплатной правовой помощи говорят, что представители ТЦК не могут задерживать человека, забирать личные вещи (например, телефон), препятствовать общению с родственниками, изымать авто или применять силу.

Но представители ТЦК и СП могут предложить человеку пройти, или проехать в ТЦК, чтобы уточнить учетные данные. Если же человек отказывается, явно уклоняется от призыва, то работники ТЦК могут вызвать полицию. Или, если полицейский входит в состав группы оповещения, то он может проводить административное задержание и доставку гражданина в такой центр,

– говорит издание.

По их данным, это регламентируют статьи 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Однако доставлять в ТЦК имеют право работники полиции, но не представители Территориального центра комплектования.

Если военнообязанный отказывается предоставить свои документы (в частности, военно-учетные или пытается убежать от представителей ТЦК и полиции), то ему грозит административная или уголовная ответственность:

если дело будут рассматривать как нарушение законодательства о мобилизации – грозит штраф до 25,5 тысяч гривен;

если человека привлекут к уголовной ответственности в части уклонения от призыва на военную службу по мобилизации – возможно лишение свободы на срок от 3 до 5 лет;

если военнообязанный отказывается получать повестку – представитель ТЦК должен составить акт отказа, который подписывают не менее 2 членов групп оповещения. Его регистрируют в центре комплектования, а полицейский, который входит в группу оповещения, может задержать гражданина и доставить его в ТЦК.

Что еще говорят о телефонах в ТЦК

Украинский журналист, писатель и историк Вахтанг Кипиани еще в мае писал, что места временного скопления мобилизованных украинцев должны держаться в секрете, чтобы враг не мог использовать эту информацию с целью нанесения очередного террористического ракетного удара.

Вы точно уверены, что тот, кто более 2 лет уклонялся или наслушался "адвокатов" и стахивых (Остап Стахив – 24 Канал) – не начнет стримить с ТЦК или временного пункта пребывания военнослужащих или делать скрытые записи, раскрывая лица и фамилии военнослужащих на радость российским телеграмм-каналам вроде "Военные преступники"?

– написал Кипиани.

В то же время не все пользователи с ним согласились. Некоторые говорят, что стоит дать возможность позвонить родным, а другие говорят, что адреса ТЦК можно узнать из карт в интернете, третьи убеждены, что предатели могут сдать расположение наших бойцов врагу уже на позиции.

Важно! В мае в ТЦК Тернопольской области объясняли, что распространение информации в интернете о месте пребывания, передвижения военнослужащих ТЦК во время выполнения мероприятий оповещения военнообязанных граждан приводит к раскрытию форм и методов выполнения задачи по призыву на военную службу для защиты Украины, а также приводят к подрыву авторитета ВСУ в обществе. Также в случае, если поступок имеет признаки преступления, то возможна уголовная ответственность.