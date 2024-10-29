Видання АрміяInform, посилаючись на фахівців Безоплатної правничої допомоги, пише, що поліція та представники ТЦК законно можуть вручати повістки, перевіряти документи призовників, військовозобов'язаних, резервістів та військовослужбовців.

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Які дії ТЦК та поліції законні

Також фахівці кажуть, що законно:

знімати перевірку документів на фото чи відео;

запропонувати пройти до ТЦК для постановки на облік, проходження ВЛК, уточнення персональних даних, наприклад, якщо під час перевірки документів встановлюється, що людина порушує правила військового обліку або виявлені розбіжності військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних, резервістів;

вручати повістки цілодобово за місцем проживання, на роботі, в громадських місцях, в ТЦК, на блокпостах та пунктах пропуску.

Чи можуть забрати телефон

Фахівці Безоплатної правничої допомоги кажуть, що представники ТЦК не можуть затримувати людину, забирати особисті речі (наприклад, телефон), перешкоджати спілкуванню з родичами, вилучати авто чи застосовувати силу.

Але представники ТЦК та СП можуть запропонувати людині пройти, або проїхати в ТЦК, щоб уточнити облікові дані. Якщо ж людина відмовляється, явно ухиляється від призову, то працівники ТЦК можуть викликати поліцію. Або, якщо поліцейський входить до складу групи оповіщення, то він може проводити адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру,

– каже видання.

За їхніми даними, це регламентують статті 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте доставляти до ТЦК мають право працівники поліції, але не представники Територіального центру комплектування.

Якщо військовозобов'язаний відмовляється надати свої документи (зокрема, військово-облікові чи намагається втекти від представників ТЦК та поліції), то йому загрожує адміністративна або ж кримінальна відповідальність:

якщо справу розглядатимуть як порушення законодавства про мобілізацію – загрожує штраф до 25,5 тисяч гривень;

якщо людину притягнуть до кримінальної відповідальності в частині ухилення від призову на військову службу під час мобілізації – можливе позбавлення волі на строк від 3 до 5 років;

якщо військовозобов'язаний відмовляється отримувати повістку – представник ТЦК має скласти акт відмови, який підписують не менше 2 членів груп оповіщення. Його реєструють у центрі комплектування, а поліцейський, який входить до групи оповіщення, може затримати громадянина та доставити його до ТЦК.

Що ще кажуть про телефони в ТЦК

Український журналіст, письменник та історик Вахтанг Кіпіані ще у травні писав, що місця тимчасового скупчення мобілізованих українців мають триматися у секреті, щоб ворог не міг використати цю інформацію з метою нанесення чергового терористичного ракетного удару.

Ви точно впевнені, що той, хто понад 2 роки ухилявся чи наслухався "адвокатів" і стахівих (Остап Стахів – 24 Канал) – не почне стрімити з ТЦК чи тимчасового пункту перебування військовослужбовців або робити приховані записи, розкриваючи обличчя і прізвища військовослужбовців на радість російським телеграм-каналам на кшталт "Военные преступники"?

– написав Кіпіані.

Водночас не всі користувачі з ним погодились. Дехто каже, що варто дати можливість зателефонувати рідним, а інші кажуть, що адреси ТЦК можна дізнатись з карт в інтернеті, треті переконані, що зрадники можуть здати розташування наших бійців ворогу вже на позиції.

Важливо! У травні у ТЦК Тернопільської області пояснювали, що поширення інформації в інтернеті щодо місця перебування, пересування військовослужбовців ТЦК під час виконання заходів оповіщення військовозобов'язаних громадян призводить до розкриття форм та методів виконання завдання з призову на військову службу для захисту України, а також призводять до підриву авторитету ЗСУ в суспільстві. Також у випадку, якщо вчинок має ознаки злочину, то можлива кримінальна відповідальність.