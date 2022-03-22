В течение ночи россияне обстреливали из "Градов" Зеленодольск и Малую Костромку под Кривым Рогом

В ночь на 22 марта российские оккупанты дважды обстреляли из "Градов" село Малая Костромка и город Зеленодольск. В результате атаки врага разрушены жилые дома.

Глава общественного совета Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о ситуации в городе и окрестных населенных пунктах по состоянию на утро 22 марта.

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Ночью россияне били под Кривым Рогом.

Кривой Рог, за ночь с 21 на 22 марта дважды из "Градов" было обстреляно село Малая Костромка и город Зеленодольск. Последний раз в 05:20,

– написал Вилкул.

В результате атаки врага в этих населенных пунктах разрушены жилые дома. По предварительной информации, жертв нет.

Эвакуация населения продолжается

Кроме того, в 12:00 с Апостолового в Кривой Рог отправится уже пятая эвакуационная электричка. Все желающие могут воспользоваться им. Вилкул подчеркнул, что тем, кто не может остановиться у знакомых или родственников, помогают с расселением.

Напомним, накануне рашисты обстреляли село Ганновка возле Кривого Рога.

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