В течение ночи ВСУ поразили 11 целей врага на Юге

Украинские военные продолжают уничтожать личный состав и военную технику оккупантов в Херсонской и Николаевской областях. В ночь на 29 апреля ВСУ поразили 11 целей врага.

Соответствующую информацию в пятницу, 29 апреля, обнародовали в оперативном командовании "Юг".

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В течение ночи нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями поражено 11 целей противника,

– сообщили украинские защитники.

В то же время, военнослужащие Вооруженных Сил Украины добавили, что потери врага пока уточняются.

Потери России в войне против Украины

По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 29 апреля ориентировочно составили:

личного состава – 23 000 человек;

танков – 986 единиц;

боевых бронированных машин – 2 418 единиц;

артиллерийских систем – 435 единиц;

РСЗО – 151 единица;

средств ПВО – 73 единицы;

самолетов – 189 единиц;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники – 1 695 единиц;

кораблей/катеров – 8 единиц;

цистерн из ГСМ – 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 единиц;

специальной техники – 37 единиц;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 единицы.

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