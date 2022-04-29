В течение ночи ВСУ поразили 11 целей врага на Юге

29 апреля 2022 , 16:17
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Источник:

ОК "Юг"

Украинские военные продолжают уничтожать личный состав и военную технику оккупантов в Херсонской и Николаевской областях. В ночь на 29 апреля ВСУ поразили 11 целей врага.

Соответствующую информацию в пятницу, 29 апреля, обнародовали в оперативном командовании "Юг".

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В течение ночи нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями поражено 11 целей противника,
– сообщили украинские защитники.

В то же время, военнослужащие Вооруженных Сил Украины добавили, что потери врага пока уточняются.

Потери России в войне против Украины

По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 29 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава – 23 000 человек;
  • танков – 986 единиц;
  • боевых бронированных машин – 2 418 единиц;
  • артиллерийских систем – 435 единиц;
  • РСЗО – 151 единица;
  • средств ПВО – 73 единицы;
  • самолетов – 189 единиц;
  • вертолетов – 155 единиц;
  • автомобильной техники – 1 695 единиц;
  • кораблей/катеров – 8 единиц;
  • цистерн из ГСМ – 76 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 единиц;
  • специальной техники – 37 единиц;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 единицы.

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Автор: Олег Васьків