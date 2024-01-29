Колючая проволока Трампа: что не так с историей о "войне в Техасе" и массовом вторжении мигрантов

Что происходит в Техасе, почему так радуются россияне, будет ли у США новая гражданская война и какие последствия новый этап кризиса в США будет иметь для Украины.

С конца прошлой недели в российском сегменте сети продолжается праздник геополитики. Эксперты всех сортов – от бывшего президента Медведева до последнего пропагандиста, наперегонки рассказывают об апокалиптическом начале новой гражданской войны в США. А некоторые прорицатели вообще радостно отчитываются о старте давно ожидаемой Третьей мировой, правда, выдавали за начало катаклизма старые кадры предыдущих "пограничных обострений" (хорошо, что не кадры из киноленты "Сикарио").

Катализатором этой вакханалии, как не трудно догадаться стали новости из Техаса, где местный губернатор по приказу Дональда Трампа решил поиграть мышцами и отказался выполнять постановления Верховного суда относительно границы. Чуть ли не под звуки кавера "Вставай, Техас, вставай, мой край родной".

Что происходит в Техасе, почему этому так радуются россияне, будет ли в США новая гражданская война и какие последствия новый этап кризиса в США будет иметь для Украины – читайте в материале 24 Канала.

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Традиционно беспокойство передалось и той части украинской "экспертной среды", которая не может без того, чтобы постоянно сверять часы с Москвой. И вот уже на страницах отечественных СМИ начали появляться реляции типа "Нас сливают" и "Пропало все".

Интересно, что в самом Техасе о гражданской войне 2.0 особо и не слышали. Более того, события на границе даже не были среди топ-тем новостей дня в "Штате одинокой звезды". На это обратил внимание и украинский корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш.

Такое впечатление, что в украинском телеграме события в Техасе наделали больше шума, чем в самом Техасе,

– журналист Остап Ярыш о том, как смотрят на события в Техасе в самом Техасе.

Пост журналиста и скрины на тему:

Для многих отечественных "экспертов" его публикация пришлась как раз в разгар так называемой "аналитики", которую уже вскоре пришлось существенно корректировать. Сейчас "эксперты" притихли, но остался вопрос: а что же это вообще было? На этот и будем пытаться ответить.

В чем суть конфликта в Техасе: коротко о главном

22 января 2024 года Верховный суд США (тот самый, где большинство у республиканцев, и который должен решить вопрос участия Дональда Трампа в выборах президента) постановил, что установленная в штате Техас на границе с Мексикой (протяженностью 48 километров) дополнительная колючая проволока является незаконной и должна быть снесена.

Демонтаж Суд поручил Пограничному патрулю – федеральной структуре, подчиненной Вашингтону. В ответ губернатор Техаса Грег Эбботт (конечно же, представитель республиканцев) отказался выполнять распоряжение и сослался на право штата на самооборону, прописанное в Конституции Техаса 1876 года.

Техас – это штат США, расположенный на границе с Мексикой. Собственно, он когда-то и принадлежал Мексике. Однако местные фермеры подняли восстание и провозгласили независимость (одной из причин восстания, кстати, была отмена федеральным правительством в Мехико рабства), а после победы в войне с Мексикой добились присоединения к США в качестве 28-го штата.



Техас на карте:

Сделал это господин Эбботт дистанционно, ведь у него есть более важные дела – сейчас губернатор находится в Нью-Дели на 7-м экономическом форуме "Индия – США".

Демарш губернатора состоялся при активном подстрекательстве Дональда Трампа (для него подстрекать к мятежу не является чем-то новым), который начал вопить о "беспрецедентном вторжении миллионов нелегальных мигрантов" и призвал других губернаторов-республиканцев выступить в поддержку Эбботта и прислать тому отряды нацгвардии, которые им подчиняются.

Губернаторы послушно подчинились и выступили почти единодушно – призыв Трампа поддержали 26 из 27 губернаторов штатов, избранных от Республиканской партии, отказался только губернатор Скотт из Вермонта.

Фактически все эти господа сейчас играют роль VIP-массовки в промо кампании кандидата в президента США Дональда Трампа.

Было ли "массированное вторжение" мигрантов?

Нет, Трамп придумал эту историю и раздул буквально на пустом месте. Скандал с колючей проволокой на границе в Техасе длится уже много лет и сейчас заявление Эбботта было лишь реакцией на решение Верховного суда.

Колючую проволоку на берегу Рио-Гранде начали устанавливать по приказу Эбботта еще в марте 2021 года. Почти три года, пока длились суды, Трампа и его сторонников эта ситуация особо не беспокоила.

При этом никакого вторжения нет в природе, как и миллионов мигрантов, возможно, речь идет о тысячах.

Однако во времена администрации Байдена количественные показатели арестов и операций в отношении нелегалов существенно выросли по сравнению со временами Трампа (в 3,5 раза).



Губернатор Техаса "прячется" от "вторжения" в Индии / Фото с фейсбук-страницы господина Эбботта

Впрочем, сам губернатор Эбботт не стал "отбивать вторжение", а уехал в командировку в Индию на экономический форум – такого в разгар кризиса ныне не позволяет себе даже мэр Киева Виталий Кличко, который раньше очень любил во время снегопадов покидать пределы государства.

Будет ли обострение на границе?

Как бы ни хотелось Медведеву, но на отрезке 48 километров на границе в Техасе вдоль реки Рио-Гранде никаких обострений и тем более выстрелов нет – все довольно культурно: федералы проводят демонтаж "колючки", а подчиненные господина Эбботта ставят новую, поскольку Верховный суд приказал снести, но ничего не говорил о том, чтобы не делать новые ограждения.

В то же время президент Байден действует пассивно и старается не эскалировать (якобы все пройдет само по себе), хотя бы мог по примеру президента Эйзенхауэра в 1957 году переподчинить Нацгвардию штата под собственный контроль и навести в этом "шапито" наконец порядок.

Почему молчит Байден, при чем здесь Украина и что будет дальше

Нет, значительно интереснее все проходит во властных кабинетах. И это не слишком хорошие новости для Украины. Казус в Техасе господа в Конгрессе использовали для углубления кризиса. Спикер Палаты Представителей Майк Джонсон, понимая, что новые обострения и проблемы на тему "границы" на руку Трампу и сильно бьют по репутации Байдена, решил повышать ставки и объявил, что любые соглашения о "границе" будут заблокированы, поскольку – "мертвы в зародыше".

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А вместе с ними, напомним, "мертво" и финансирование для Украины, Тайваня и Израиля. И это несмотря на значительные уступки от администрации Байдена и Сената, где еще остались адекватные представители республиканцев.

С этим вообще интересно – в обеих палатах Конгресса существует двухпартийный консенсус относительно помощи Украине и другим союзникам США, но решение о том, что эта помощь должна непременно идти в пакете с финансированием "Стены", хоть и не имеет никакого к этому вопросу отношения, все блокирует. Намертво.

Таким образом, фактическое существование Украины как государства и 40 миллионов украинцев стали заложниками нелепой политической игры в США. Нет, в Штатах не будет гражданской войны, однако есть все шансы на то, что пока они играют в выборы в духе последних (плохих) сезонов "Карточного домика", у них не останется ни союзников, ни авторитета.

Сейчас за слабостью США с удивлением наблюдают не только приверженцы этой сверхдержавы, но и враги. И не могут поверить своему счастью.

Впрочем, самые смелые из них уже обстреливают американские корабли в Аденском заливе и убивают американских военных в Иордании, а самые мудрые – похоже, надеются дождаться, когда воды реки понесут тело их врага в соответствии с древней мудростью, которую ошибочно относят к Конфуцию.

И это происходит пока действующий президент США ничего не делает или делает вообще что-то не то (например, пытается убить стратегически важную для противостояния с Россией отрасль по добыче и экспорту сжиженного природного газа), а его потенциальный преемник рассказывает очередной бред.