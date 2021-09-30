Техника США – в Молдове: Россия угрожает проблемами в Приднестровье

Соединенные Штаты Америки доставили в Молдову первую часть военной техники. Ее стоимость – 5 миллионов долларов.

Это может якобы затормозить урегулирование конфликта в Приднестровье. Такое заявление сделал представитель министерства иностранных дел России Алексей Зайцев, как говорится в российских СМИ.

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По его словам, подобные шаги вписываются в общую линию Вашингтона и Брюсселя по втягиванию Молдовы в евроатлантические структуры.

Они вряд ли будут способствовать укреплению доверия между берегами Днестра, дополнительно затрудняя и без того заторможенный процесс приднестровского урегулирования,

– отметил Зайцев.

Он напомнил, что 26 сентября в Молдову прибыла партия американской военной техники на сумму 5 миллионов долларов.

США поставляют оружие в Молдову

! К концу 2021 года США передадут еще несколько партий военной техники.

Как говорится на сайте Минобороны Молдовы, американская техника предназначена для того, чтобы повысить оперативную совместимость молдавской армии с участием в международных миротворческих операциях.

Что такое Приднестровье?

Это автономный регион в Молдове, который провозгласил себя якобы отдельным государством. В то же время такое решение никто не поддержал. На Приднестровье находится более 1500 военных из России.

Пока неизвестно, о каком конкретном оружие идет речь. Посольство США в Кишиневе считает, что США так помогают модернизировать оборону Молдовы, чтобы защитить суверенитет страны.

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Проблема Приднестровья: что известно: главное