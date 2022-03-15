Технику, которую вы даете на неделю, мы используем за 20 часов, – Зеленский к лидерам государств

Президент Украины присоединился к встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, которая состоялась 15 марта. В своем выступлении Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, насколько нам необходимо оружие.

По словам президента, Украина использует всю военную технику. И свою, и предоставленную партнерами, и захваченную в боях. Но этого недостаточно, поэтому мир должен увеличивать поставки техники и оружия, сообщает 24 канал.

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Сейчас Украине наиболее необходимы самолеты, чтобы получить противовоздушную оборону. Владимир Зеленский подчеркнул, что это совсем не тайна.

Вы знаете, в каком оружии мы нуждаемся. Все знают. Вы знаете, какие средства защиты нам нужны. Вы знаете, что нам жизненно необходимо. Самолеты,

– подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил международных партнеров за оказанную помощь. "Но поймите: нам нужно еще", – обратился президент к лидерам государств.

Зеленский объяснил, что наша армия для защиты от оккупантов использует все средства. Речь идет и о старой советской технике, которую снова сделали боеспособной, и о современном вооружении, предоставленном партнерами.

Применяют ВСУ и трофейную технику. Все добытое на поле боя снова отправляют в бой, добавил президент.

И хотя количество техники, которую предоставляет Европа и мир, большое, но чтобы преодолеть превосходящие силы врага, Украине нужно еще большее вооружения.

Объем техники, которую вы даете на неделю, мы используем за 20 часов,

– подытожил Зеленский.

Выступление Владимира Зеленского на Joint Expeditionary Force: смотрите видео