За словами президента, Україна використовує всю військову техніку. І свою, і надану партнерами, і захоплену в боях. Але і цього недостатньо, тому світ повинен збільшувати поставки техніки та зброї, повідомляє 24 канал.

До теми Наші військові називають їх саранча, на один наш танк – 100 їхніх, – Зеленський

Зараз Україні найбільш необхідні літаки, щоб отримати протиповітряну оборону. Володимир Зеленський наголосив, що це геть не таємниця.

Ви знаєте, якої зброї ми потребуємо. Усі знають. Ви знаєте, яких засобів захисту ми потребуємо. Ви знаєте, що нам життєво необхідно. Літаки,

– підкреслив Зеленський.

Він також подякував міжнародним партнерам за надану допомогу. "Але зрозумійте: ми потребуємо ще", – звернувся президент до лідерів держав.

Зеленський пояснив, що наша армія для захисту від окупантів використовує всі наявні засоби. Ідеться і про стару радянську техніку, яку знову зробили боєздатною, і про сучасне озброєння, надане партнерами.

Застосовують ЗСУ і трофейну техніку. Усе здобуте на полі бою знову відправляють у бій, додав президент.

І хоча кількість техніки, яку надає Європа та світ, велика, але щоб подолати переважаючі сили ворога, Україні треба ще більше озброєння.

Обсяг техніки, яку ви даєте на тиждень, ми використовуємо за 20 годин,

– підсумував Зеленський.

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