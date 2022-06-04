Тело 1,5 летнего мальчика до сих пор не нашли, – Живицкий рассказал о погибших и раненых детях

В Украине сегодня, 4 июня, отмечают День памяти детей, погибших в результате российской агрессии. Война длится уже 8 лет и за это время на Донбассе погибли 240 детей, по меньшей мере.

Вместо этого полномасштабное вторжение России идет уже более 100 дней. По вине агрессора Украина за этот короткий промежуток времени потеряла 261 ребенка. Еще 463 ребенка получили ранения, но это все предварительные подсчеты.

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Сколько детей погибло в Сумской области

В основном дети больше всего пострадали на территориях, которые были или временно оккупированы россиянами. Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что война россии против Украины унесла жизни 8 детей в Сумской области. Также есть те, кто пострадал, но остался в живых. Живицкий обрисовал некие истории.

В частности, в первые дни войны, 24 – 25 февраля, россияне обстреляли автомобиль мирной семьи из Кролевеччины. Четырнадцатилетний парень получил несколько переломов, но, к счастью, выжил.

В эти же дни семилетняя девочка, к сожалению, погибла в результате артиллерийских обстрелов в Ахтырке. От русских снарядов пострадал также его сверстник.

Живицкий рассказал также истории, которые случились на Сумщине в марте, когда область еще была в оккупации. В частности, 5 марта в Роменском районе возле села Пустовойтовка от обстрелов из пулемета пострадал семнадцатилетний Дмитрий. Он получил огнестрельное ранение, когда был в автомобиле.

Страшный день для Сумщины – 7 марта

Глава ОВА именно этот день называет страшным, ведь от российских обстрелов пострадали многие дети в области. Россияне сбросили бомбу в один из жилых районов Сум. К сожалению, тогда погибли сразу четыре ребенка. Одному парню было 7 лет. Остальные трое – братья из одной семьи. Старшему из них было всего 15 лет.

Но в этой трагедии ранило и четырехлетнюю девочку. В ту же ночь от авиаудара по одной из баз отдыха пострадала и двенадцатилетняя девочка.

В тот же 7 марта российские военные, возможно, что из танка, попали в гражданский автомобиль, в котором ехала семья с ребенком. Вероятно, что полуторагодовалый ребенок погиб вместе с родителями от рук россиян. Тело мальчика так и не нашли.

Дети, пострадавшие во второй половине марта

Российские кафиры 9 марта из артиллерии обстреляли территорию бывшего завода "Электростройприбор" в Тростянце. Обломки снарядов попали в 13-летнего парня, он скончался.

21 марта также в Тростянце от вражеского артобстрела погиб 16-летний Максим.

Зверства россиян продолжают ужасать. Как рассказал Живицкий, 27 марта возле села Чумаково Конотопского района российские кафиры своей военной техникой переехали ногу 15-летнему парню. Поэтому ее ампутировали ниже колена и он остался без конечности.

29 марта в том же Тростянке во время вражеского артобстрела получила травма 9-летняя девочка.

Украина теряет детей из-за зверств россиян

В Офисе генпрокурора 3 июня сообщали, что за 100 дней российско-украинской войны по меньшей мере 261 ребенок погиб от рук российских оккупантов. В то же время получили ранения – 463.

Больше детей пострадало в Донецкой (187), Киевской (132) и Харьковской (112) областях. В Черниговской – 68, в Луганской и Херсонской – 52, в Николаевской – 47, в Запорожской – 29, в Сумской – 17, в Житомирской – 15.

Также в Мариуполе на асфальте заметили детский рисунок , от которого сердце просто разрывается. Его нарисовал ребенок, умоляющий о помощи. На асфальте пишет: "Снежана, 12 лет – умирает".

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