Тела не передадут, ибо есть следы насильственной смерти, – Ризаева об убийствах в колонии ОРДЛО

Боевики в ОРДЛО убили трех украинцев в колонии. Их тела не вернут на территорию Украины. В то же время родные погибших просили о помощи в Трехсторонней контактной группы.

Об этом в эфире 24 канала эксклюзивно рассказала советник главы украинской делегации в ТКГ Гайде Ризаева. Родственники двух убитых украинцев проживают на территории Украины. От них поступали просьбы о передаче тел с неподконтрольных территорий в Украину.

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Боевики похоронили тело убитого украинца

По словам Ризаевой, примерно в 17:00 10 августа похоронили Давыдова Александра в Шахтерске на кладбище. Соответственно, тело не было передано родственникам погибшего.

Этого следовало ожидать. Я говорила это несколько дней, что тела не будут переданы. Потому что на этих телах имеются явные признаки насильственной смерти,

– отметила советница.

Она пояснила, что информация поступила к представителям ТКГ сразу и от тех людей, которые сидели в колонии вместе с убитыми, и с разных тюрем в ОРДЛО. "В мире колоний есть своя жизнь, свое общение. Информация таким образом доходит до нас", – пояснила она.

Как подчеркнула Ризаева, эта трагедия может стать темой обсуждения на ближайшем заседании ТКГ. Сейчас на временно оккупированной территории наказания отбывают 450 человек. Из них – 70 человек осуждены пожизненно.

Боевики убили трех украинцев: главное

6 августа на временно неподконтрольных территориях Донбасса убили трех украинцев.

Среди погибших – дзюдоист Евгений Сотников, дважды бронзовый призер Чемпионата Европы и участник Олимпийских игр.

Боевики также убили Александра Давыдова.

Имя третьего погибшего пока не разглашается.

Передача осужденных Киеву не осуществляется с 2019 года. Один из убитых ранее обращался к украинскому омбудсмену с заявлением, в котором просил перевести его для отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию.

Гайде Ризаева рассказала о смерти украинцев в колонии ОРДЛО: смотрите видео 24 канала