Про це в ефірі 24 каналу ексклюзивно розповіла радниця голови української делегації в ТКГ Гайде Різаєва. Родичі двох вбитих українців мешкають на території України. Від них поступали прохання щодо передачі тіл з непідконтрольних територій в Україну.

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Бойовики поховали тіло вбитого українця

За словами Різаєвої, приблизно о 17:00 10 серпня поховали Давидова Олександра у Шахтарську на кладовищі. Відповідно, тіло не було передане родичам загиблого.

Цього треба було очікувати. Я говорила це декілька днів, що тіла не будуть передані. Тому що на цих тілах є явні ознаки насильницької смерті,

– наголосила радниця.

Вона пояснила, що інформація поступила до представників ТКГ відразу і від тих людей, які сиділи у колонії разом із вбитими, і з різних тюрмах ОРДЛО. "У світі колоній є своє життя, своє спілкування. Інформація у такий спосіб доходить до нас", – пояснила вона.

Як підкреслила Різаєва, ця трагедія може стати темою обговорення на найближчому засіданні ТКГ. Наразі на тимчасово окупованій території покарання відбувають 450 людей. З них – 70 людей засуджені довічно.

Зверніть увагу! Передача засуджених Києву не здійснюється з 2019 року. Один із вбитих раніше звертався до українського омбудсмена із заявою, у якій просив перевести його для відбування покарання на підконтрольну уряду України територію.

Бойовики вбили трьох українців: головне

6 серпня на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу вбили трьох українців.

Серед загиблих – дзюдоїст Євген Сотников, двічі бронзовий призер Чемпіонату Європи і учасник Олімпійських ігор.

Бойовики також вбили Олександра Давидова.

Ім'я третього загиблого поки не розголошується.

Гайде Різаєва розповіла про смерть українців у колонії ОРДЛО: дивіться відео 24 каналу