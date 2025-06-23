Украина вернула тела трех оккупантов, которые россияне передали в рамках репатриации

Украина передала России тела трех ее погибших военных, которые ранее попали к нам в рамках репатриации. Передача стала возможной только после полного подтверждения ДНК.

Подробнее о возвращении и верификацией тел, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм министра внутренних дел Игоря Клименко.

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Передача без ошибок: как работает механизм

МВД Украины отмечает, что тела передаются только после стопроцентного соответствия ДНК. По словам Клименко, сейчас речь идет о трех таких телах. Украинская сторона не принимает решений в спешке – репатриация проводится после четкой идентификации, чтобы не допустить никакого обмана.

Мы говорим сейчас о телах – те, что мы обследовали, которые у нас лежали именно с 2025 года. Чувствительная тема, мы не обращали на это внимание. Мы делали свою работу профессионально и откладывали тела для обмена. В то же время, когда Россия начала информационную на нас атаку, мы вышли с официальным обнародованием нашей работы, для того, чтобы государство-агрессор понимало, за что оно должно ответить,

– подчеркнул Клименко.

Репатриация тел и издевательство России над памятью павших / Фото из телеграмма Игоря Клименко

Также министр отмечает, что в мешках, которые поступали ранее, неоднократно обнаруживали останки украинцев смешанные с телами и остатками тел российских солдат.

Репатриация: как происходят обмены тел

В 2025 году Украина и Россия договорились о репатриации тел погибших по принципу "6000 на 6000" во время переговоров в Стамбуле. Обмены происходили в несколько этапов: 11, 13, 14 и 15 июня. Первую партию тел передали 11 июня – тогда Украина получила останки 1212 своих защитников, павших на Востоке, Юге. 13 июня добавились еще 1200 тел, и столько же – в следующие два дня.

Во время этих обменов украинские эксперты неоднократно фиксировали случаи, когда в одном мешке были останки нескольких человек. По словам первого заместителя председателя Нацполиции Максима Цуцкиридзе, часто нужно несколько экспертиз, чтобы установить личность, а иногда – составить одно тело из десятков фрагментов.

Поэтому учитывая риск умышленных фальсификаций, Украина обратилась в Международную комиссию по вопросам пропавших без вести. Цель – запустить процесс сбора биоматериала среди граждан страны-агрессора, чтобы идентифицировать переданные тела. В ближайшее время должны опубликовать список пунктов забора и инструкцию для записи на сдачу ДНК. Это позволит избегать ошибок и обеспечить, чтобы враг действительно забирал своих, а не оставлял их лежать неизвестными.