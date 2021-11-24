На теле ушибы, а зубы выбиты: жуткие подробности загадочной смерти ювелира на Полтавщине

В Полтавской области правоохранители расследуют загадочную смерть мужчины, который более 20 лет работал ювелиром. Его тело без признаков жизни было обнаружено в селе Гожулы 16 ноября.

Вдова обвиняет односельца

По одной из версий следствия, мужчина умер от переохлаждения. Однако вдова убеждена, что ее мужа убил односелец, с которым он встречался за несколько часов до смерти.

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Татьяна рассказала, что Николай зашел за сигаретами в местный бар, недалеко от которого и встретил своего односельца. По ее словам, позже мужчины вместе пошли в квартиру последнего.

Следует отметить, что это зафиксировали камеры рядом.

Впоследствии ювелир возвращался уже один, держась за забор, и до половины раздетым.

Николая нашли в сотне метров от дома односельца, но спасти его уже не смогли.

Возможно, он отдавал заказ ему (односельцу – 24 канал), или забирал деньги. Что-то должно стать причиной тому, что он пошел в этом направлении в такое время,

– сказала вдова.

Тело полностью в ушибах и выбиты зубы

Жена погибшего сообщила, что когда забрала тело из морга, то обнаружила множество ссадин и синяков. Оно было все в ушибах, а зубы выбиты, на голове был шрам, а возле почки – колотые раны.

Женщина подозревает, что Николая жестоко убили, а сделать это якобы мог их односелец.

Между тем, первые выводы экспертизы определили, что мужчина умер от переохлаждения. В полиции подчеркивают, что ожидают расширенных заключений экспертов – в течение нескольких недель.

Назначен ряд дополнительных экспертиз, поскольку при осмотре тела были обнаружены внешние признаки телесных повреждений. Возможно, у этого мужчины перед этим был с кем-то конфликт. Это также является предметом исследования в рамках этого уголовного дела,

– добавили правоохранители.

Журналисты пишут, что у ювелира действительно был конфликт с односельцем. В настоящее время эту версию проверяют следователи и вскоре могут возбудить уголовное дело за нанесение телесных повреждений.

! 43-летний Николай К. более 20 лет работал "на себя" ювелиром. Тело мужчины 16 ноября нашли прохожие и вызвали медиков, которые констатировали смерть.