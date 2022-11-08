Экономия бюджета: телецентр "Олівець" в Киеве временно законсервируют
Источник:"Радио Свобода"
"Суспільне" решило законсервировать помещение телецентра "Олівець" в Киеве на период войны. Всё для минимизации энергозатрат и экономии бюджетных денег.
О решении рассказал член правления "Суспільного" Родион Кочубей. Он напомнил о ракетном ударе по Киевской телебашне, расположенной возле "Олівця".
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В результате мартовских атак телецентр также получил повреждения. Кочубей отметил, что вопрос, оставаться там или нет, – не стоял. Он добавил, что "Олівець" – это 24-этажный небоскреб, в котором во время воздушной тревоги отключают лифты. В бомбоубежище нужно спускаться пешком, это опасно.Обратите внимание! Россияне 1 марта обстреляли телебашню в Киеве. Тогда 5 человек погибли, еще 5 – пострадали.
Медийщики работают в других зданиях
С самого начала полномасштабного вторжения сотрудники "Суспільного" не работали в этом телецентре. Они перешли в другие локации и офисы. Например, часть людей работает в здании на Крещатике, часть – в Доме звукозаписи, некоторые – дистанционно. Оборудование также было перенесено в другие места.
Что означает "консервация" здания
"Консервация" означает подготовку здания для минимизации энергозатрат, поскольку там автономное отопление. Температурный режим будет установлен на уровне 7 – 10 градусов.
По словам Кочубея, ежегодно на обслуживание и содержание "Олівця" выделяли более 100 миллионов гривен. Потому это будет значительная экономия.
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