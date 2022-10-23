Телефонная карусель с "грязной бомбой": Зеленский назвал ложь Шойгу новой угрозой

Сергей Шойгу провел 23 октября, обзванивая иностранных министров обороны и рассказывая им бред о "грязной бомбе". Владимир Зеленский заявил, что российский министр устроил "телефонную карусель".

Вечером 23 октября Зеленский традиционно обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что там, где Украина, никогда не уничтожается жизнь. Зато там, куда приходит Россия, повсюду – массовые могилы, пыточные, разрушенные города и заминированные земли.

Заметьте Повсюду, куда приходит Россия, остаются могилы и застенки, – Зеленский обратился к украинцам

Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все всё хорошо понимают. Понимают, кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что это именно Россия шантажирует радиационной катастрофой на ЗАЭС. Траектория именно российских ракет пролегает над АЭС Украины.

Зеленский напомнил, что российские военные заминировали дамбу, а также – агрегаты Каховской ГЭС. Захватчики применяют против гражданской инфраструктуры Украины фосфорные боеприпасы, запрещенные противопехотные мины и весь спектр вооружений.

Президент подчеркнул: Украина – это всегда о жизни и восстановлении.

"И если кто – то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить. Если Россия звонит и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно: Россия уже все это и подготовила", – добавил Зеленский.

Новый маразм от Шойгу или байка о "грязной бомбе"

Пока Россия проигрывает на всех направлениях, Шойгу выдумал очередную байку. На этот раз о "грязной бомбе", которую Украина якобы хочет применить. Более того, Шойгу решил напомнить о себе и позвонить министрам обороны Франции, Турции и Великобритании. Никакой поддержки среди министров цивилизованных стран мира Шойгу, конечно же, не нашел.

Дмитрий Кулеба – глава МИД Украины – заявил, что Украина соблюдает Договор о нераспространении ядерного оружия. Никаких ядерных бомб страна "в карманах не прячет". Однако ложь Шойгу является не только абсурдной, но и опасной. Глава МИД Украины отметил, что "россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами".

Заметьте – Шойгу выдал новый бред о "грязной бомбе" Украины: смотрите видео