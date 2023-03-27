Скандальная запись Пригожина и Ахмедова – настоящая: СМИ пишут, что за олигархов уже взялась ФСБ
Источник:"Важные истории"
Вероятно, настоящая, а не поддельная слитая в сеть запись телефонного разговора между российским продюсером Иосифом Пригожиным и бывшим сенатором Фархадом Ахмедовым. Собственно, на нем россияне жалуются, что "проиграли войну 95 кварталу".
В субботу, 25 марта, в сети начали активно распространять запись телефонного разговор между Пригожиным и Ахмедовым. Уже через два дня СМИ со ссылкой на свои источники в спецслужбах констатировали, что эта запись аутентична.
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За дело взялась ФСБ
Не удивительно, что главный карательный орган российской силовой системы – то есть Федеральная служба безопасности – уже приняласься расследовать это дело. Вероятно, что Пригожину, что Ахмедову будет несладко в скором будущем.
По этим данным, "руководство ФСБ на днях провело совещание и дало команду подчиненным принять меры". Не сообщается, о каких мерах идет речь,
– пишет одно из российских СМИ.
Стоит отметить, что сам Пригожин заявлял о том, что якобы слитая запись является фейком. По его словам, якобы "недоброжелательные лица подделали его голос с помощью нейросетей".
В то же время он поспешил заверить, что поддерживает политику Кремля, а "авторы этого фейка" намерены испортить репутацию Путина.
Что наговорил Пригожин в разговоре с Ахмедовым
Очевидно, что логики в том, чтобы подделывать запись телефонного разговора между Ахмедовым и Пригожиным – никакого. Тем более для того, чтобы "дискредитировать Путина". Скорее всего, режиссер начал петь песенку о "фейке", ведь наговорил в этом диалоге следующее:
- "Если честно, то, конечно же, они преступники, бл*д*, еще какие преступники. Они проиграли "Кварталу-95", бл*д*. И то, что они говорят, что против них воюют, – это они сами дали повод. Его загнали в эту хейну... Он сам себя в это загнал! Честно говоря, бл*д*, остановился бы, получил Нобелевскую премию и пошел бы на х*й".
- "Они объединились, Игорь Иванович (Сечин – 24 Канал), Сергей Викторович (Чемезов – 24 Канал) и Виктор Золотов. Они обвиняют во всем Шойгу. Называют его д*лбо**ом, за глаза, конечно. И у них задача его снести, бл*д*. Да, но, потому что на кого надо списать, слушай. Они сами о*уели. Мое мнение просто: они ведут себя, как короли, как боги, бл*д*. К*нче*ые они твари".