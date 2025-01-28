Не только Украина: что могут обсудить Трамп и Путин в вероятном телефонном разговоре

Новый президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин сигнализируют, что в ближайшее время проведут телефонный разговор. Накануне ожидаемого разговора обе стороны отстаивают свои позиции.

Какие вопросы могут стать ключевыми для России и Соединенных Штатов, подробно об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям и публицист Юрий Богданов. Он добавил, что у Дональда Трампа благоприятная почва, чтобы закончить эту войну, но это обусловлено тем, что Россия и Украина ведут полномасштабную войну 3 года и истощены.

Важно Трамп готов поставить Путину ультиматум по завершению войны, – полковник Британии

Какие вопросы триггерные для России и США

Для России и США крайне болезненный весь комплекс вопросов по Ближнему Востоку. В частности, для страны-агрессора является принципиальным сохранение баз в Сирии. Москва также заинтересована в том, чтобы снова заработал нефтепровод из Курдистана через Турцию, ведь там российские акционеры.

Открытым для Кремля остается вопрос хуситов, потому что Россия опосредованно через Иран поддерживает их. Сейчас хуситы находятся в Саудовской Аравии. В то же время Владимира Путина беспокоят вопросы самого Ирана и Африки.

Российское присутствие в Сахеле очень агрессивное. В то же время американский интерес в том, чтобы регион не пылал,

– отметил Богданов.

В западных СМИ появляются сообщения о переговорах по Украине без Украины и прекращении огня на условиях выгодных Кремлю. Впрочем, специалист по стратегическим коммуникациям отметил, что принудить Киев к примирению без пользы для Украины теоретически возможно.

На сегодня нет механизмов, чтобы Трамп единолично занял сторону России и принуждал Украину к де-факто капитуляции. При всем моем скептицизме в отношении Трампа, я не думаю, что он на это пойдет и может так думать,

– сказал Богданов.

Вероятнее всего, что во время первого звонка Трамп озвучит, что хотят США, а Путин скажет, что Россия якобы "жертва преступной политики демократов". В результате, возможно, они придут к выводу, что надо встретиться и поговорить, а потом встретятся на полях какого-то саммита в Саудовской Аравии.

Напомним, что Трамп несколько раз призывал к прямому общению с Путиным в течение первых дней своей второй каденции. На что в Кремле ответили, что Россия якобы готова провести переговоры по Украине, а Путин к телефонному разговору с Трампом и ждет только от Вашингтона сигнала.

В Офисе Президента считают, что таким образом российский диктатор пытается продвигать идею переговоров с США.