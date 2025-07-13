Провалил последний разговор: чем Трамп может ответить на предложения Путина

Владимир Путин неудачно для себя провел последний телефонный разговор с Дональдом Трампом, поэтому пытался передать предложения через посредника. Между тем президент Соединенных Штатов имеет 2 инструмента в отношении России.

Они не будут реальным давлением, но такого Белый дом еще никогда не делал. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что от Вашингтона все равно стоит ожидать качелей относительно позиции.

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Чем Трамп может ответить на предложения Путина?

Путин провалил последний телефонный разговор с Трампом, о чем свидетельствует попытка организовать неанонсированную встречу главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Таким образом российский диктатор пытается что-то предлагать президенту США, чтобы восстановить этот дипломатический трек, возможно, снова в Стамбуле.

Он нужен Путину, чтобы продолжать воевать, блокировать следующие санкционные пакеты столько, сколько можно, сеять раздор среди стран антипутинской коалиции и масштабировать для них угрозы безопасности. Он будет продолжать свои цели, потому что у его экономики не так много времени.

А Трамп будет реализовывать сходство доктринальных действий, которые были по Ирану, к России. Это не будет прямой превентивный удар. Это может быть санкционный кейс Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, который может появиться в Конгрессе в ближайшее время. Думаю. Трамп его подпишет,

– отметил политолог.

Кроме санкций, Трамп также применит кейс военной помощи Украине – он уже сообщил о договоренности с НАТО относительно поставке оружия, в частности Patriot.

"Могут ли такие действия, которые мы не видели ранее от администрации, серьезно повлиять на позицию Путина через силу? Есть сомнения. Однако это символическая история, сигнал и толчок к продолжению дипломатического диалога, но на несколько иных условиях. Уже не увидим льстивых Трампа и Путина", – сказал Буряченко.

Он предположил, что Трамп может параллельно ввести санкции, направить военную помощь нашей стране, но и согласиться на вышеупомянутый дипломатический трек в Стамбуле. Политолог добавил, что администрация США – это постоянные качели стратегической неопределенности, что является стратегией, к которой не привык мир. Украине же тем временем стоит усиливать военное сотрудничество с Европой.