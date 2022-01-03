Телефонный разговор Зеленского и Байдена 2 января: о чем говорили президенты

Президент Украины и президент США, как и было запланировано, 2 января вечером пообщалось по телефону. Владимир Зеленский и Джозеф Байден завершили разговор чуть раньше полуночи.

Первые итоги опубликовали на сайте Белого дома. В заявлении администрации Байдена говорится, что США еще раз подтвердили безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также интересно 2022 год – решающий, – Зеленский назвал ключевые события для Украины

Разговор Зеленского и Байдена: итоги от Белого дома

На сайте Белого дома опубликовали краткую информацию о том, как проходил разговор президентов Украины и Соединенных Штатов Америки. В заявлении говорится, что:

Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты с союзниками и партнерами готовы ответить решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину.

если Россия продолжит вторжение в Украину. Также глава Белого дома отметил приверженность США и партнерам принципу "ничего об Украине без Украины" . И подтвердил расположение Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

. И подтвердил расположение Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Отдельно Байден напомнил, что необходимо воплощать меры по укреплению доверия для деэскалации ситуации на Донбассе, и активно продвигать выполнение минских соглашений в поддержку нормандского формата.

Лидеры стран согласились продолжать дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе. Также выразили поддержку диалогу о стратегической стабильности в формате Россия – НАТО с участием ОБСЕ.

Зеленский: Разговор с Байденом доказал особый характер отношений США и Украины

И очень коротко об итогах "первого международного разговора года" с Джо Байденом в твиттере высказался Владимир Зеленский.

Первый международный разговор года – с Джо Байденом – доказывает особый характер наших отношений,

– написал президент Украины.

И добавил, что с главою Белого дома он обсудил:

Совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе.

Недопущение дальнейшей эскалации у границ Украины.

Реформы и деолигархизацию в нашей стране.

"Ценим непреклонную поддержку Украины" со стороны США, – так завершил свой твит Владимир Зеленский.

Следует напомнить:

Вживую Владимир Зеленский и Джо Байден тесно общались в начале сентября 2021 во время визита президента Украины в США.

9 декабря они пообщались по телефону – через два дня после такого же разговора Байдена с российским президентом Путиным.

Напомним в видео: разведка заявила, что Россия нападет на Украину в начале 2022 года