Не менее 26 каналов: в соцсетях распространили фейк о "целях" российской атаки

Украинские телеграм-каналы массово распространяют неподтвержденные сообщения с адресами и названиями улиц, которые якобы могут стать целями российских ударов. Такие сообщения не имеют официального подтверждения и лишь сеют панику.

Об этом говорится в исследовании Института массовой информации.

Как украинские каналы в Telegram распространяли фейки?

Институт массовой информации предостерег украинцев от распространения неподтвержденных сообщений в Telegram, в которых публикуются списки районов, улиц и даже конкретных адресов, что они могут стать целями российских атак.

По данным исследования, 26 июля одно из таких сообщений почти без изменений опубликовали как минимум 26 телеграм-каналов. Его первоисточником стал анонимный канал "ЕРадар", после чего информацию подхватили большие каналы с миллионной аудиторией. Позже некоторые администраторы отредактировали сообщение, удалив перечень улиц, однако не объяснили причины таких изменений.

Медиааналитик ИМИ Яна Машкова отмечает, что подобные публикации создают иллюзию достоверности и персонализируют угрозу для читателей.

Увидев в списке название своей или соседней улицы, человек может воспринять это как реальную угрозу, особенно если натыкается на одинаковые сообщения в разных телеграм-каналах",

– пояснила она.

В ИМИ подчеркнули, что не обнаружили никаких официальных сообщений от Воздушных сил Украины, которые бы заранее содержали списки районов или улиц возможных ударов. Поэтому украинцев призывают доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сообщения, которые могут быть элементом информационно-психологического воздействия.

Напомним, ФСБ России запустила новую информационную кампанию против Украины и Польши, распространив фальшивые "архивные документы" о Волынской трагедии. В ЦПД заявили, что таким образом Кремль пытается посеять вражду между украинцами и поляками, манипулируя историческими событиями.