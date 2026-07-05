Об этом сообщил руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

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Что на этот раз придумали россияне?

В ночь на 5 июля российские пропагандистские издания Russia Today и РЕН ТВ опубликовали якобы "рассекреченные" файлы ФСБ.

В своей публикации "журналисты" обвинили одного из командиров УПА Дмитрия Клячкивского в убийстве 11 католических священников и почти двух тысяч поляков во Владимире-Волынском в начале лета 1943 года.

Он создавал вооруженные формирования УПА на Волыни и Полесье, где сформировалось ядро бандеровского движения. Позже сотрудники НКВД ликвидировали его в перестрелке возле села Суск, когда он пытался сбежать вместе с сообщниками,

– говорилось в сообщении.

Стоит также отметить, что события Волынской трагедии пропагандисты намеренно назвали "резней", пытаясь усилить раздор и манипулировать историей.

Напомним, ранее 24 Канал со ссылкой на представителей украинских спецслужб сообщал, что ФСБ готовит новую провокацию. Тогда отмечалось, что опубликованные документы могут содержать как правдивые свидетельства о событиях, так и вымышленные, ведь россияне активно пытаются усилить раздор между странами.

Как отмечали в ЦПД, директор ФСБ Александр Бортников сейчас лично отвечает за российские информационные операции, направленные на раскол между Польшей и Украиной.