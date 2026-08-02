Про це йдеться в дослідженні Інституту масової інформації.

Як українські канали в телеграмі поширювали фейки?

Інститут масової інформації застеріг українців від поширення непідтверджених повідомлень у телеграмі, у яких публікують списки районів, вулиць і навіть конкретних адрес, що нібито можуть стати цілями російських атак.

За даними дослідження, 26 липня один із таких дописів майже без змін опублікували щонайменше 26 телеграм-каналів. Його першоджерелом став анонімний канал "ЄРадар", після чого інформацію підхопили великі канали з мільйонною аудиторією. Пізніше окремі адміністратори відредагували повідомлення, прибравши перелік вулиць, однак не пояснили причини таких змін.

Медіааналітикиня ІМІ Яна Машкова зазначає, що подібні публікації створюють ілюзію достовірності та персоналізують загрозу для читачів.

Побачивши в переліку свою чи сусідню назву вулиці, людина може сприймати це як реальну загрозу, особливо якщо натрапляє на однакові повідомлення в різних телеграм-каналах",

– пояснила вона.

В ІМІ наголосили, що не виявили жодних офіційних повідомлень від Повітряних сил України, які б заздалегідь містили переліки районів або вулиць можливих ударів. Тож українців закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати неперевірені повідомлення, які можуть бути елементом інформаційно-психологічного впливу.

Нагадаємо, ФСБ Росії запустила нову інформаційну кампанію проти України та Польщі, поширивши фальшиві "архівні документи" про Волинську трагедію. У ЦПД заявили, що таким чином Кремль намагається посіяти ворожнечу між українцями та поляками, маніпулюючи історичними подіями.