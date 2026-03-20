До Max также доберемся, – Зеленский отреагировал на блокировку Telegram в России
Владимир Зеленский заявил, что Украина также работает в информационном пространстве России. Ограничения соцсетей для россиян являются попытками полного контроля Кремля над людьми, считает президент.
Об этом президент Украины сообщил в разговоре с журналистами.
Как реагирует Зеленский на проблемы со связью в России?
Зеленский напомнил, что российские спецслужбы работают через Telegram в Украине. Власть сейчас пытается бороться с этим. В то же время украинская сторона также использует этот мессенджер для работы на территории России, добавил президент Украины
Сейчас, с ограничением Telegram в России, безусловно, сигналы передавать их обществу будет сложнее. Однако у меня был доклад по их сети новой Max. Мы до "макса" также доберемся,
– сказал Зеленский.
Украинский лидер считает, что ограничение соцсетей и мобильной связи в России – попытка тотального контроля над их обществом.
"Это такой шаг назад. Причем, шаг на сто лет назад", – резюмировал Зеленский.
Что произошло со связью в России?
Ранее сообщалось, что в России могут полностью заблокировать Telegram с 1 апреля 2026 года. Причиной называют якобы нарушение, в частности "ингорирование требований по удалению запрещенного контента"
В ISW проанализировали и рассказали, что российское командование не позволяет Telegram. Вместо этого оно продвигает государственный мессенджер Max.
Аналитики предположили, что это может еще больше ухудшить связь в подразделениях. При этом, что российская армия уже имеет проблемы из-за отключения Starlink.