Вслед за Латвией: в Литве также прекратят вещание телеканала "Дождь"

"Оппозиционный" в России телеканал "Дождь" оскандалился заявлением о помощи "мобикам" в войне в Украине. В Латвии уже запретили вещание телеканала.

Недавно в Латвии так называемые "оппозиционеры" получили штраф. А теперь вещание телеканала "Дождь" будет прекращено и в Литве, сообщает 24 канал.

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"Дождь" запретили в Литве

Об этом сообщила Литовская комиссия по радио и телевидению. Причина в том, что власти Латвии аннулировали лицензию телеканала предоставлять право на распространение информации в странах Евросоюза, России, США и других странах.

Напомним, что за последние несколько месяцев это уже второй раз, когда латвийский Нацсовет делает замечание так называемому "оппозиционному" телеканалу.

Кроме того, в Латвии будут проводить расследование по законности работы журналистов "Дождя" на территории страны – мол, не по туристическим ли визам они работают на территории Латвии.

Скандал с "Дождем": что известно