Русского наконец-то не будет: государственный телеканал FreeДом перейдет на другой язык

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что русский должен исчезнуть из Украины. Государственный телеканал FreeДом переведут на другой язык.

Именно русский страна-террористка использует для своей пропаганды. Об этом Данилов заявил в эфире "Говорит Большой Львов", сообщает 24 канал.

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FreeДом сменит язык эфира

Данилов считает, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины вообще. Ведь он является элементом враждебной пропаганды и промывания мозгов для украинцев.

"Английский обязателен, наш родной язык обязателен. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно – будто мы должны с ними найти общий язык, мы должны что-то понять", – отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что украинцам от россиян ничего не нужно – пусть они просто отстанут, "отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке".

Кроме этого, Данилов рассказал, что по итогам совещания с участием президента Владимира Зеленского приняли решение о переходе государственного канала FreeДом с русского на английский.

Решение было принято, что начинать нужно с языка международного общения – английского. И другие языки будут прилагаться. Этот вопрос сегодня в кабинете у президента обсуждался на совещании,

– подчеркнул Алексей Данилов.

Напомним, что телевизионный проект FreeДом начали украинские власти совместно с ведущими медиагруппами. Ранее на канале транслировали всеукраинский телемарафон по поводу войны России против Украины, одновременно переводя эфир на русский язык.

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