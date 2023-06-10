Очередной конфуз на телемарафоне: в эфире вместо ГСЧС показали кадры МЧС России

В ходе национального телемарафона в сюжете об эвакуации людей из Херсонской области показали пропагандистские кадры МЧС России. На телеканале "Рада" назвали это "неприятной ошибкой".

Инцидент произошел 9 июня в 16:35 во время национального телемарафона, транслируемого на государственном телеканале "Рада".

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Подробности инцидента

Во время сюжета об эвакуации людей в Херсонской области телеканал "Рада" показал работу российских спасателей вместо работы ГСЧС.

На видео можно увидеть, как, возможно, сотрудники российского МЧС "проводят эвакуацию" на оккупированных территориях Херсонщины. В нескольких кадрах видна лодка с надписью "МЧС России", которая перевозит пенсионеров. Их сопровождают люди в форме с аналогичной надписью, а на фоне видны подтопленные дома.

По идее, этот ролик оккупанты снимали специально для пропагандистского телевидения, поскольку россияне не проводят эвакуацию в затопленных населенных пунктах на левом берегу. Однако, каким образом этот ролик оказался на украинском телеканале – загадка.

"Неприятная ошибка" в эфире национального телемарафона: смотрите видео

Как ситуацию объяснили в телеканале "Рада"

Медиаэксперт телеканала "Рада" Владислав Матяш сказал, что это "неприятная ошибка" и пообещал, что сотрудники, которые к этому причастны, будут уволены.

Как мне понятно, кадр был. Произошла досадная ошибка – человеческий фактор. Но будет уволено большое количество людей,

– сказал Матяш.

Это уже не первый конфуз государственного телеканала. В то же время, согласно данным Dozorro Transparency International, за 2022 год Украина выделила 292 миллиона гривен компании "Кинокит", которая производит телепродукт для телеканала "Рада". Об этом писало издание "Украинская правда".