Інцидент трапився 9 червня о 16:35 під час національного телемарафону, який транслюють на державному телеканалі "Рада".

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Подробиці інциденту

Під час сюжету про евакуацію людей в Херсонській області телеканал "Рада" показав роботу російських рятувальників замість роботи ДСНС.

На відео можна побачити, як, ймовірно, співробітники російського МНС "проводять евакуацію" на окупованих територіях Херсонщини. В кількох кадрах видно човен з написом "МНС Росії", який перевозить пенсіонерів. Їх супроводжують люди у формі з аналогічним написом, а на фоні видно підтоплені будинки.

Вірогідно, цей ролик окупанти знімали спеціально для пропагандистського телебачення, оскільки росіяни не проводять евакуацію у затоплених населених пунктах на лівому березі. Проте яким чином це ролик опинився на українському телеканалі – загадка.

"Неприємна помилка" в ефірі національного телемарафону: дивіться відео

Як ситуацію пояснили у телеканалі "Рада"

Медіаексперт телеканалу "Рада" Владислав Матяш сказав, що це "неприємна помилка" і пообіцяв, що співробітників, які до цього причетні, буде звільнено.

Наскільки мені відомо, кадр був. Відбулася якась прикра помилка – людський фактор. Але буде звільнено велику кількість людей,

– сказав Матяш.

Зауважимо, це вже не перший конфуз державного телеканалу. Водночас згідно з даними Dozorro Transparency International, за 2022 рік Україна виділила 292 мільйони гривень компанії "Кінокіт", яка виробляє телепродукт для телеканалу "Рада". Про це писало видання "Українська правда".