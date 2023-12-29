В Польше могла упасть российская ракета, – СМИ

Польский телеканал Republika заявил, что неизвестный воздушный объект, пересекший пространство Польши, предположительно, российская ракета. И она могла упасть в Люблинском воеводстве.

Польский телеканал Republika неофициально сообщил, что, вероятно, российская ракета упала в окрестностях населенного пункта Вожучин-Сахарня Люблинского воеводства 29 декабря.

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Взрыва в Польше не слышали

Утром 29 декабря во время ракетных обстрелов Украины силы ПВО Польши зафиксировали в своем воздушном пространстве неизвестный летательный объект, затем он исчез с радаров.

Радиостанция RMF24, ссылаясь на данные очевидцев, утверждает, что объект походил на ракету и двигался с огромной скоростью. Они слышали сильный шум и свист.

Польская полиция прочесывает местность в поисках объекта, который мог упасть. Однако данных, что где-либо на территории Польши произошел взрыв, не поступало.

Что известно об инциденте