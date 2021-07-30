Телеканалам "Интер" и "Дом" устроят проверку, – Нацсовет

Национальный совет назначил внеплановые безвыездные проверки телеканалов "Интер" и "Дом". Их проведут из-за трансляции карты России с оккупированным Крымом и показа запрещенных фильмов.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял соответствующее решение 29 июля. Нацсовет получил соответствующие обращения.

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Нацсовет проверит 2 телеканала

В Национальный совет поступили обращения от:

Службы безопасности Украины;

нардепа Ирины Геращенко и отдельных народных депутатов Украины, пересланное главой Рады Дмитрием Разумковым.

Обращения поступили насчет показа телеканалом "Дом" изображения карты России с временно оккупированным Крымом

Нацсовет провел мониторинг и установил, что:

5 июля в эфире телеканала "Дом" зафиксировали повтор передачи "Русский дневник", в начале и в конце которой была вышеупомянутая карта.

12 – 17 и 20 – 24 июля Нацсовет зафиксировал в эфире "Интера" 5 фильмов, которые нельзя показывать на территории Украины. В частности – "Семнадцать мгновений весны", "Гостья из будущего", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Место встречи изменить нельзя".

В Нацсовете заявили, что этот факт является признаком нарушения закона "О телевидении и радиовещании". Согласно ему, компания должна соблюдать законодательство и требования лицензии, а также распространять объективную информацию.

Причина в том, что их участниками являются лица, фамилии которых внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Это также является признаками нарушения закона "О телевидении и радиовещании".

Согласно этим законодательным нормам не допускается трансляция аудиовизуальных произведений с участием лиц, внесенных в Перечень,

– пояснил Нацсовет.

Там также напомнили, что телерадиокомпания обязана соблюдать законодательство и требования лицензии.

Внеплановые проверки телеканалов "Дом" и "Интер" проведут в период с 13 по 27 августа.

Что этому предшествовало