Телеканалам "Интер" и "Дом" устроят проверку, – Нацсовет
Источник:Нацсовет
Национальный совет назначил внеплановые безвыездные проверки телеканалов "Интер" и "Дом". Их проведут из-за трансляции карты России с оккупированным Крымом и показа запрещенных фильмов.
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял соответствующее решение 29 июля. Нацсовет получил соответствующие обращения.
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В Национальный совет поступили обращения от:
- Службы безопасности Украины;
- нардепа Ирины Геращенко и отдельных народных депутатов Украины, пересланное главой Рады Дмитрием Разумковым.
Обращения поступили насчет показа телеканалом "Дом" изображения карты России с временно оккупированным Крымом
Нацсовет провел мониторинг и установил, что:
- 5 июля в эфире телеканала "Дом" зафиксировали повтор передачи "Русский дневник", в начале и в конце которой была вышеупомянутая карта.
- 12 – 17 и 20 – 24 июля Нацсовет зафиксировал в эфире "Интера" 5 фильмов, которые нельзя показывать на территории Украины. В частности – "Семнадцать мгновений весны", "Гостья из будущего", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Место встречи изменить нельзя".
Причина в том, что их участниками являются лица, фамилии которых внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Это также является признаками нарушения закона "О телевидении и радиовещании".
Согласно этим законодательным нормам не допускается трансляция аудиовизуальных произведений с участием лиц, внесенных в Перечень,
– пояснил Нацсовет.
Там также напомнили, что телерадиокомпания обязана соблюдать законодательство и требования лицензии.
Внеплановые проверки телеканалов "Дом" и "Интер" проведут в период с 13 по 27 августа.
Что этому предшествовало
- 15 июля Нацсовет уже назначил телеканалу "Интер" внеплановую невыездную проверку из-за демонстрации с 28 июня по 11 июля 11 фильмов с участием артистов, которые внесены в Перечень.
- 15 июля Нацсовет наложил на канал "1+1" штраф в размере 71 488 гривен. Все из-за трансляции российского сериала "Кухня" на русском языке.
- 16 июля Нацсовет также назначил проверки телеканалам "НАШ" и "Макси-ТВ". Они будут касаться распространения языка вражды в высказываниях экс-нардепа Евгения Мураева, которые прозвучали в передаче "Важное" 22 июня.