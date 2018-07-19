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Телескопы Gaia и Hubble определили точную скорость расширения Вселенной

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Телескопы Gaia и Hubble определили точную скорость расширения Вселенной
Телескопы Gaia и Hubble определили точную скорость расширения Вселенной / Фото из свободных источников

Астрономам удалось осуществить точные измерения скорости расширения Вселенной с помощью телескопов Gaia и Hubble. По новым данным, постоянная Хаббла составляет 73,5 километров в секунду на мегапарсек, то есть расхождение между уже известными значениями оказалось еще большим, чем считалось ранее.

Об этом сообщается в журнале The Astrophysical Journal.

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Почти 100 лет назад астрофизик Эдвин Хаббл, наблюдая за далекими галактиками, определил, что они не стоят на месте, а постепенно разбегаются в стороны, причем скорость удаления конкретной галактики прямо пропорциональна расстоянию до нее. Сегодня этот закон называется законом Хаббла, постоянную, которая входит в него, называют постоянной Хаббла.

Группа астрономов под руководством нобелевского лауреата Адама Рисса, который получил премию за открытие ускоренного расширения Вселенной посредством наблюдения дальних сверхновых, "подогрела" это противоречие, получив данные с помощью телескопов Gaia и Hubble. Астрономы подсчитали расстояние до соседних галактик по цефеидам – классом пульсирующих (сменных) звезд (гигантов и сверхгигантов). Этот класс звезд имеет хорошо установленную зависимость между периодом изменения блеска и звездной величиной – чем ярче звезда, тем медленнее она пульсирует. Если нам известны две звезды, которые пульсируют с одним и тем же периодом, и расстояние до одной из них, то до другой можно определить по несложной формуле.

Едвін Хаббл

Эдвин Хаббл

Исследователи сравнили абсолютную звездную величину 50 цефеид, вычисленную благодаря телескопу Hubble, с видимой звездной величиной, и определили расстояние до них. Затем ученые уточнили данные с помощью телескопа Gaia, который с большой точностью измеряет параллакс и собственные движения звезд. Это позволило исследователям откалибровать данные и более точно определить расстояния до цефеид вне нашей Галактикой.

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По новым данным, постоянная Хаббла составляет 73,52 ± 1,62 километров в секунду на мегапарсек. Это означает, что галактики, которые мы видим на расстоянии 10 мегапарсек, убегают от нас со скоростью 735 километров в секунду, а галактики, которые мы видим на расстоянии в 11 мегапарсек – со скоростью 808 километров в секунду. Эта величина сильно расходится с данными обсерватории "Планк", ведь несоответствие между полученными различными методами значениями постоянной Хаббла составляет более 3,8 сигма.

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Теги: Техно Hubble Космос
Источник: 24 Канал
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