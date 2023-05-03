ИПСОшники-оккультисты: как ликвидированный оккупант помог журналистам разоблачить спецподразделение ГРУ
Источник:Телевидение Торонто
27 февраля 2022 года в Харькове украинские воины ликвидировали спецподразделение Главного разведывательного управления России, которое дерзко вошло в Харьков и захватило местную школу №134. Среди около 30 ликвидированных спецназовцев был и командир разведывательной роты Александр Жихарев.
Личности погибшего захватчика в России уделили немало внимания, хотя это выглядит странно на фоне того, что россиянам плевать почти на 200 тысяч ликвидированных захватчиков во время полномасштабного вторжения. Потому эта персона заинтересовала журналистов. И не зря.
Обратите внимание Чтобы продвинуться под Бахмутом, россиянам нужно перепрыгивать свои трупы, – офицер ВСУ
Спецподразделение специалистов по ИПСО: как Жихарев помог обнаружить секретную часть ГРУ
В пропагандистских сюжетах один из чиновников рассказал, что старший брат ликвидированного захватчика вместе с отцом "в командировке" и они оба выполняют "важные задачи". Журналисты начали расследование именно с брата.
Данил Жихарев, как удалось установить, – сотрудник ГРУ в Санкт-Петербурге. И отсиживается он не обойдёт, а в Западном военном округе. Но интереснее то, что через него удалось выйти на воинскую часть 20697, данных о которых в открытом доступе нет. Как удалось установить по символике части – это спецподразделение ГРУ.
Благодаря слитой налоговой базе данных даже удалось установить имена сотрудников этой части и их специальности:
- Елизавета Пенькова – пилотологиня;
- Валерия Шацкая – международница;
- Анастасия Галубицкая – международница;
- Наталья Бессмертная – международница;
- Михаил Хованский – политолог;
- Андрей Подгуйко – психолог;
- Андрей Лобурец – психолог;
- Юлия Семенова – психологиня;
- Татьяна Некрасова – психология;
- Галина Смирнова – редактор;
- Аксана Бондаренко – разведчица.
Чем могут заниматься международницы, психологи, политология, редактор и разведчица? Информационно-психологические спецоперации. Таким образом журналистам удалось разоблачить секретное подразделение ГРУ, которое занимается информационными манипуляциями. И все благодаря ликвидированному оккупанту.
Оккультист, полковник и преподаватель: регалии отца ликвидированного оккупанта
В открытых источниках журналисты нашли диссертацию Николая Жихарева – отца ликвидированного в Харькове разведчика. Специализация – ИПСО. Также он преподает на кафедре разведки высшей академии русского генштаба, где готовят военных кадровых.
Однако кроме этого он увлекается буддизмом, ездил в Тибет. Но кроме этого он еще маг, психолог и экстрасенс в соул-центре "Место силы" в Санкт-Петербурге. Он зарабатывал деньги на том, что предлагал людям "соленую ванну в изоляции от мира, напоминающую утробу матери". и другие вещи, которые не слишком вяжутся с его военными регалиями.
Больше о секретном подразделении ГРУ и Николая Жихарева в расследовании Телевидение Торонто: смотрите видео