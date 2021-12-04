Тело три дня пролежало в каюте: в Турцию прибыло судно с мертвым украинцем на борту
Источник:ютуб-канал Николая Гольбина
В порт Стамбула прибыло судно с мертвым украинцем на борту. Тело держат в каюте уже три дня.
Об этом сообщил морской юрист Николай Гольбин. Он отметил, что жуткий инцидент произошел с судном THOR, которое ходит под флагом Маршалловых островов.
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Мужчина умер еще в порту Одессы
Об ужасном случае сообщили Гольбину члены экипажа балкера. Они отметили, что моряк умер на судне еще тогда, когда он стоял в порту Одессы.
Судовладелец не снял умершего с THOR на украинской территории, а только должен был это сделать в Турции. По состоянию на 3 декабря тело было еще в каюте – и оно начало разлагаться.Обратите внимание! Причину смерти пока не сообщили.
Третьи сутки тело украинского моряка держат в каюте в сидячем положении. Наш моряк умер на борту судна, когда оно было в Украине, но судовладелец решил не снимать его с борта, а отправить судно в Стамбул.
– объяснил Гольбин.
Экипаж – в подавленном состоянии
Морской юрист в комментарии УНИАН подчеркнул, что для оформления необходимых документов нужно время. Однако, несмотря на эти объяснения, экипаж – в стрессовом состоянии, ведь вопрос – не только морально-нравственный, но и затрагивает эпидбезопасность.
Причины смерти человека пока не известны. Тело не поместили в холодильное оборудование, оно в обычной каюте. На судне ужасный запах,
– сказал Гольбин.
Тело моряка должны перевезти на самолете в Украину, однако дата пока неизвестна.
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