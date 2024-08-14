Не на войне, а "комфортной службе": СМИ выяснили, где на самом деле участник убийства Немцова

Темирлан Эскерханов, осужденный за убийство Бориса Немцова, похоже, не воюет, а "служит в комфорте" на оккупированной Донетчине.

По информации оппозиционных к Кремлю российских журналистов, Эскерханов, освобожденный из колонии для участия в войне, на самом деле охраняет металлургические предприятия в Мариуполе. Он периодически посещает родную Чечню, а его "служба" не связана с боевыми действиями.

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"Комфортная служба" вместо тюрьмы

Как пишет издание, Эскерханов ответственный за охрану заводов "Азовсталь" и "Завод имени Ильича", которые были захвачены россиянами весной 2022 года. Он подчиняется Вахе Геремееву, родственнику одного из вероятных организаторов убийства Немцова.

Они своих киллеров не оставляют,

– утверждает источник журналистов, комментируя ситуацию с Эскерхановым.

После помилования Путиным Эскерханов был освобожден на основании контракта с министерством обороны России. Однако, в отличие от других чеченцев, которые после освобождения из колоний попали в штурмовые подразделения и погибли на войне, его судьба сложилась иначе.

Не исключено, что Геремеев и его подчиненные контролируют нелегальный бизнес в оккупированном Мариуполе, в частности торговлю металлоломом. Эскерханов, который сейчас – в отпуске в Чечне, играет роль в этой схеме, находится на "комфортной службе" вдали от фронта.

Борис Немцов, российский оппозиционный политик, был застрелен 27 февраля 2015 года в Москве недалеко от Кремля. Судебный процесс по убийству Немцова начался в октябре 2016 года. Пятеро обвиняемых, выходцев из Чечни, были признаны виновными в организации и исполнении убийства. Среди них был Темирлан Эскерханов.