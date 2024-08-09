Осужденный по делу об убийстве Немцова освободился из колонии и пошел воевать в Украину

Бывший полицейский из Чечни Темирлан Эскерханов освободился из колонии. СМИ пишут, что сейчас он участвует в войне против Украины.

Известно, что Эскерханов является одним из осужденных по уголовному делу об убийстве Бориса Немцова. Его осудили на 14 лет лишения свободы.

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Осужденный по делу об убийстве Немцова

Он (Темирлан Эскерханов – 24 Канал) подписал контракт с министерством обороны, был помилован и сейчас участвует в специальной военной операции,

– пишет источник одного из самых известных пропагандистских изданий России.

Напомним, что российского оппозиционера Бориса Немцова застрелили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В 2017 году за убийство осудили пятерых выходцев из Чечни, главным исполнителем считают Заура Дадаева. Никто из них в суде не признал вину.

По версии следствия, Эскерханов собирал информацию о Немцове, возил участников преступления на машине, а также помогал им скрыться после преступления.

Заказчиком и организатором преступления следствие называло Руслана Мухудинова, водителя чеченского силовика Руслана Геремеева. Последний, в частности, участвовал в захвате Мариуполя.