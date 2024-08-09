Відомо, що Ескерханов є одним із засуджених у кримінальній справі про вбивство Бориса Нємцова. Його засудили на 14 років позбавлення волі.

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Засуджений у справі вбивства Нємцова

Він (Темірлан Ескерханов – 24 Канал) підписав контракт з міністерством оборони, був помилуваний і зараз бере участь у спеціальної військової операції,

– пише джерело одного з найвідоміших пропагандистських видань Росії.

Нагадаємо, що російського опозиціонера Бориса Нємцова застрелили в центрі Москви в ніч на 28 лютого 2015 року. У 2017 році за вбивство засудили п'ятьох вихідців із Чечні, головним виконавцем вважають Заура Дадаєва. Ніхто з них у суді не визнав провини.

За версією слідства, Ескерханов збирав інформацію про Нємцова, возив учасників злочину машиною, а також допомагав їм втекти після злочину.

Замовником та організатором злочину слідство називало Руслана Мухудінова, водія чеченського силовика Руслана Геремєєва. Останній, зокрема, брав участь у захопленні Маріуполя.